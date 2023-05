Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit unterschiedlichen Ergebnissen kamen die vier Nachwuchssportler des LAZ Zweibrücken von den deutschen Jugend-Meisterschaften U18 und U20 am Wochenende in Heilbronn nach Hause. Am besten schnitt Hammerwerferin Franziska Kruber als Fünfte ab.

In der U20-Klasse schleuderte sie den Hammer am Freitag im zweiten Versuch auf 44,81 Meter, es siegte die Favoritin Esther Imariagbee mit starken 60,85 Meter. LAZ-Mittelstreckler Lars Klein aus Saalstadt