Ihren 100. Geburtstag feiert am Dienstag, 19. Mai, Julie Roberge aus Zweibrücken. Noch bis vor kurzem hat sie für sich selbst gekocht.

Julie Roberge stammt aus Zweibrücken und hat nach ihrer Schulzeit auf dem hiesigen Standesamt eine Ausbildung begonnen. Durch die Kriegswirren wurde sie jedoch nie verbeamtet. Sie heiratete einen französischen Eisenbahner und zog mit ihm nach Frankreich. Mehr als 60 Jahre lang lebte sie in Südfrankreich, in der Nähe von Biarritz, am Atlantik. Direkt am Meer spielte Roberge Handball und Beachvolleyball, kochte gerne und bekam drei Kinder: Christine, Alain und Frank.

In Frankreich war sie Hausfrau und laut ihrer Tochter Christine „die allerbeste Mutter der ganzen Welt“, die sich liebevoll um ihre Kinder und die Familie kümmerte. Den Kontakt zu ihrer Heimatstadt hat sie in dieser Zeit nie verloren. Roberge behielt stets eine kleine Wohnung in Zweibrücken und war alle vier bis sechs Wochen zu Besuch.

„Unsere Frau Bacher“

In diese Wohnung kehrte sie 2012, drei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, zurück. „Das Grundstück war zu groß, das konnten wir alleine nicht unterhalten“, berichtet Tochter Christine. In Zweibrücken organisierte die rüstige Frau alles alleine, kochte noch selbst bis sie 99 Jahre alt war. Erst seit einem Jahr wohnt sie aus gesundheitlichen Gründen im Awo-Heim und feiert dort nun erstmals ihren Geburtstag.

Neben Sport und dem Xylophonspiel war und ist ihr größtes Hobby das Kochen – und zwar gesund, frisch und mediterran. „Ich habe in Frankreich den Fisch immer frisch im Hafen gekauft“, verrät sie. Wegen ihrer Kochkünste wird sie innerhalb der Familie gerne „unsere Frau Bacher“ genannt, nach der Spitzenköchin Margarethe Bacher, die in Neunkirchen-Kohlhof ihre berühmte Hostellerie betrieb.

Heutzutage schaut die Jubilarin gerne Fernsehen, interessiert sich für Politik ebenso wie für Talkshows und Musiksendungen. Roberge hatte sieben Geschwister – die vier Schwestern wurden alle über 90 Jahre alt. Zusammen mit Julie Roberge feiern am 19. Mai ihre drei Kinder, zwei Enkel und fünf Urenkel, von denen eine den gleichen Namen trägt.