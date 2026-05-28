Amelie Berger aus Zweibrücken erfüllt sich mit dem Wechsel zum kroatischen Meister RK Prodravka gleich einen doppelten Jugendtraum. Ihr Hund Balou zieht natürlich mit um.

Bensheim, Mallorca und ab Mitte Juli Kroatien. Dazwischen ein bisschen Urlaub, Stopps bei der Familie in Zweibrücken und bei Freunden. Sporttaschen und Koffer packen gehört zum Leben von Profi-Handballerin Amelie Berger fast wie das Atmen. Im Juli wird sie etwas größere Koffer packen und umziehen: Berger wechselt zu RK Podravka. Sie ist damit die erste deutsche Bundesliga-Spielerin in der kroatischen Liga.

„Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt die 26-Jährige. Seit Jugendtagen verfolgt sie die Ziele, im Ausland und Champions League zu spielen. Beides erfüllt sich mit ihrem Wechsel zum frisch gekrönten kroatischen Meister, dessen dynamische Spielweise ihr gut gefällt. „Zu einem Meister bin ich ja schon öfter gewechselt. Jetzt würde ich gerne wieder eine Meisterschaft gewinnen“, sagt die Rechtsaußenspielerin lachend. Bietigheim, Dortmund waren jeweils Meister, als Berger zu diesen Vereinen wechselte. Mit Bietigheim gewann sie den deutschen Pokal.

Schon am Kroatisch lernen

In der nordkroatischen Stadt Koprivnica – unweit von Zagreb, Slowenien, Ungarn (20 Kilometer bis zur Grenze) und Österreich – wird die 1,70 Meter große Außenspielerin, die beim SV 64 Zweibrücken das Handballspielen lernte, künftig leben und Handball spielen. Der Vereinsname Podravka steht für den größten kroatischen Lebensmittelhersteller, der Hauptsponsor ist. Ab Mitte Juli wird für sie und ihren sechs Jahre alten Australian Shepherd-Hund Balou, der mit umzieht, Kroatien Lebens- und Sportmittelpunkt sein.

„Ich ziehe ja wieder in eine Weinregion“, sagt Berger schmunzelnd, die schon in Bietigheim und Bensheim die Trauben fast vor der Haustür wachsen hatte. Gute Laufstrecken, auch für Balou, sind also gesichert. Sie freut sich auf Land, Leute, Kultur und lernt bereits Kroatisch. Zwei Mitspielerinnen stammen aus Österreich, haben kroatische Wurzeln – „das erleichtert zunächst die Kommunikation“, sagt sie. Aber Berger, die schon in Brasilien unterwegs war und das Land so kennenlernte wie Einheimische, die Namibia auf eigene Faust erkundete, möchte auch in Kroatien richtig ankommen und nicht nur handballerisch ganz viel fürs Leben mitnehmen. Die entspannte Atmosphäre in Koprivnica, die Geselligkeit der Menschen – „das hat mir gut gefallen“, sagt sie.

Fokus auf Champions League

Sportlich liegt für sie der Fokus klar auf der Champions League. Sie freut sich auf Spiele auf höchstem europäischem Niveau. „Es ist ein gutes Gesamtpaket“, unterstreicht sie. Die Belastung in der kroatischen Liga wird etwas geringer sein als in der deutschen Bundesliga, die sie nach zehn Spielzeiten verlässt. Nach zwei Kreuzbandrissen, die sie überstanden hat, weiß Berger, wie wichtig die richtige Belastungssteuerung für sie ist. „Und ich möchte noch ein paar Jahre auf hohem Niveau Handball spielen“, sagt sie. Ein Jahr Vertrag mit Option für eine zweite Spielzeit hat sie.

Als 16-Jährige hatte Berger im Trikot des TSV Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga debütiert. Gegen den Thüringer HC. Gegen die Thüringerinnen bestritt sie vergangenen Samstag auch ihr bisher letztes Bundesligaspiel. Gerne hätte sie sich mit Liga-Platz drei von den Fans in Bensheim verabschiedet. Aber in der Schlusssekunde erzielte der HC den 28:27-Siegtreffer. Als Vize-Pokalsiegerin verlässt die Kapitänin nun Bensheim. Mit ihren Teamkolleginnen hob sie am Tag nach dem finalen Spiel bereits ab. „Saisonabschluss, ganz klassisch in Mallorca“, verriet sie schmunzelnd, dass nach der erfolgreichen Saison, der nur das i-Tüpfelchen versagt blieb, die Feierbiester gefragt sein würden.

Verein stellt möblierte Wohnung

„Groß umziehen muss ich nicht. Der Verein stellt mir eine möblierte Wohnung zur Verfügung, Sportkleidung bekommen wir auch komplett gestellt. Ich muss also nicht viel mitnehmen“, sagt die 67-fache Nationalspielerin, für die ein wichtiger Punkt beim Wechsel war, „dass man in etwa zehn Stunden in Kroatien ist, die Strecke gut mit dem Auto fahren kann“. Im Winter sind die Skigebiete nicht weit, bis zum Meer sind es etwa 200 Kilometer. Neue Erfahrungen sammeln, sich in puncto Psychologie – sie hat ein Psychologiestudium absolviert – weiterbilden und vor allem erfolgreich Handball spielen: Das hat sich Berger für den neuen Lebensabschnitt vorgenommen.