Sie weiß, wie es geht, das Final-Four-Turnier zu gewinnen. Aber erst mal muss die Kapitänin der Bensheimer „Flames“ fit werden für die hoffentlich zwei Wochenendspiele.

Die aus Zweibrücken stammende Amelie Berger spielt am Wochenende mit der HSG Bensheim-Auerbach auf großer Bühne: beim Final-Four-Turnier der Frauen um den deutschen Pokal in der Stuttgarter Porsche-Arena. Halbfinalgegner der „Flames“ ist am Samstag ab 16.30 Uhr der Thüringer HC.

Die 26-jährige Kapitänin der Bensheimer hofft vor allem, rechtzeitig fit zu werden. Sie hatte sich am vergangenen Wochenende – wie drei, vier ihrer Teamkolleginnen auch – eine heftige Erkältung eingefangen. „Das hab’ ich mit Hausmitteln kuriert. Meine Mama arbeitet ja im Krankenhaus, da weiß ich genau, was ich nehmen kann“, sagt sie. Nach ein paar Tagen Pause habe sie am Dienstag „ein bisschen angeschwitzt“, wollte am Mittwoch im Training den Kreislauf wieder richtig in Schwung bringen.

Mit Mentaltrainerin vorbereitet

Nicht mitspielen können in Stuttgart? Undenkbar. „Ich spiele ja auch schon ohne Kreuzband“, sagt die Rechtsaußen und 67-malige Nationalspielerin lachend. Es sei zudem das am hochklassigsten besetzte Final-Four-Turnier aller Zeiten mit Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund und dem Zweiten, der HSG Blomberg-Lippe, im zweiten Halbfinale (19 Uhr). Der viertplatzierte Thüringer HC sei schlagbar, findet sie; auch wenn die Bensheimerinnen das Ligaspiel im Januar zu Hause knapp mit 29:31 verloren hatten. „Das wird superspannend“, sagt Berger, die nach vier Jahren als „Flames“-Spielerin im Sommer ins Ausland wechseln wird. Wohin, das verrät sie noch nicht. Sie freut sich auch riesig auf die rote Wand mit rund 500 mitgereisten Fans des Klubs in der ausverkauften Halle.

Es sei die Chance, mit nur noch zwei Spielen zu einem Titel zu kommen, macht sie als erfahrene Spielerin den Jüngeren klar. Berger weiß, wie es geht, hatte den Pokal 2021 schon mit Bietigheim gewonnen. Damit das auch jetzt klappt, haben die Bensheimerinnen im Vorfeld als Team sogar mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet.