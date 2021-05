Nationalspielerin Amelie Berger hat am Sonntag mit ihrem Team SG BBM Bietigheim den deutschen Handball-Pokal der Frauen gewonnen. Die aus Zweibrücken stammende Rechtsaußen siegte mit ihrem Team im Final-Four-Turnier in der Stuttgarter Porsche-Arena in einem lange hart umkämpften Endspiel gegen Bundesliga-Konkurrent Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten mit 27:22 (11:13). Die 21-Jährige steuerte zwei Tore zum Sieg bei und holte damit ihren ersten Titel bei den Aktiven.