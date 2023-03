Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie kosten den Gegner oft den letzten Nerv. Ihr Spiel ist zuweilen unorthodox, meist von Defensive geprägt. Sie blocken am Tisch, manchmal „säbeln“ sie einfach in den Ball hinein. Die Rede ist von sogenannten Materialspielern im Tischtennis, die es in unteren Spielklassen häufiger gibt als in der Weltklasse. Aber was macht deren Schläger nur so besonders?

Materialspieler nennt man Akteure, die mit Noppen außen auf dem Schlägerbelag spielen oder auch solche, die einen Antitop-Belag nutzen. Diese Ping-Pong-Spieler spielen also keine