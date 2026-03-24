Im belgischen Antwerpen, beim Flanders Swimming Cup, war am Wochenende von Freitag bis Sonntag ein kleines Team der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken am Start.

Das sechsköpfige Team der Wsf-Schwimmer schaffte es dabei achtmal in die A-Finals. Die Athleten und ihr Heimtrainer Thomas Schappe waren mit den Ergebnissen bei diesem internationalen Wettkampf zufrieden. Die Mannschaft der Wassersportfreunde, bestehend aus Michael Raje (Jahrgang 2006), Leo Ilias Baumann (2008), dem in Zweibrücken trainierenden Samyar Abdoli (2002) und den in Saarbrücken an der Sportschule trainierenden Lukas Fritzke, Erik Rathgeber (beide 2006) und Levin Ortfeld (2005), waren in Antwerpen bereits 20-mal in den Vorläufen am Start.

Michael Raje startete am Freitag im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling und qualifizierte sich als Fünfter für das A-Finale. Hier konnte er sich im Mittagabschnitt noch mal steigern und erreichte in einer Zeit von 54,40 Sekunden den zweiten Platz. Tags darauf schwamm er die 100 Meter Freistil und erreichte auch hier das A-Finale. Dort sicherte sich der FSJler der Hilgardschule in Niederauerbach in einer Zeit 50,27 Sekunden mit Platz drei die Bronzemedaille. Am Sonntag über 200 Meter Freistil reichte es hingegen für den 19-jährigen Mittelbacher in einer Zeit von 1:59,41 Minuten nicht fürs Finale. Er konnte dennoch mit seinen Leistungen zufrieden sein.

Auch Silber für Samyar Abdoli

Auch der jüngste Wsf-Starter im Team, Leo Ilias Baumann, konnte sich bei seinen sechs Starts im Vorlauf (100 Meter Schmetterling und Freistil, 200 Meter Freistil und Lagen sowie 400 Meter und Freistil) einmal für ein A-Finale qualifizieren. Über die Strecke 400 Meter Freistil erreichte der Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums dort in 4:03,79 Minuten den sechsten Platz.

Samyar Abdoli schwamm im Finale über 50 Meter Freistil in einer Zeit von 22,56 Sekunden auf das Siegerpodest, er belegte hier den zweiten Platz. Außerdem erreichte er noch das A-Finale über 100 Meter Freistil und wurde hier Siebter. Levin Ortfeld erreichte die Finals über 200 Meter und 400 Meter, zweimal sprang auch für ihn dabei Platz sieben heraus. In seinem Vorlauf über 50 Meter Schmetterling schlug er zudem in neuer Bestzeit (57,07 sec) an. Auch Lukas Fritzke erreichte über 200 Meter Freistil noch ein A-Finale, er verpasste das Podest als Viertplatzierter nur knapp.