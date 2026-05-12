Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch soll Fraktionsvorsitzender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag werden – und damit Nachfolger des neuen Ministerpräsidenten.

[aktualisiert 16:15 Uhr] Wird er am Mittwoch zum neuen Fraktionssprecher gewählt, wird Christoph Gensch die größte Fraktion im neuen Landtag führen. Bisheriger Fraktionsvorsitzender war Gordon Schnieder, der neuer Ministerpräsident werden soll. Die CDU hatte die Wahl im März gewonnen und stellt 39 der 105 Abgeordneten. Sie bildet zusammen mit der SPD (32 Abgeordnete) eine Koalition und gab am Dienstag ihre Personalentscheidungen bekannt. Der Landtag tagt am 18. Mai zum ersten Mal. Christoph Gensch ist seit 2016 Mitglied des Landtags. Er gewann bei den drei zurückliegenden Landtagswahlen den Wahlkreis Zweibrücken jedes Mal direkt. 2026 hatte er mit 38 Prozent der Stimmen einen deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Sergej Weber (AfD) und der Drittplatzierten Daniela Stauch (SPD) mit jeweils um die 24 Prozent. Zum Wahlkreis gehören die Stadt Zweibrücken sowie die Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben.

In Zweibrücken Hausarzt und Mitglied im Stadtrat

Christoph Gensch ist promovierter Mediziner und führt eine Hausarztpraxis in Zweibrücken. Er war zuletzt gesundheitspolitischer Sprecher der CDU und galt auch als möglicher neuer Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, doch dieses Ressort wird die SPD behalten. Ende 2018 wurde Gensch Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, gab dieses Amt jedoch nach acht Monaten wieder ab. Er ist zudem Mitglied des Zweibrücker Stadtrats und war dort früher Fraktionssprecher. Gensch ist 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ wollte er sich am Dienstagnachmittag noch nicht näher äußern, da noch die fraktionsinterne Wahl am Mittwochmorgen anstehe.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ vor der Landtagswahl nannte Gensch als Themen, die ihm wichtig sind, „die Arbeit für unsere Region und eben die Gesundheitspolitik“. Er fordert eine deutliche Aufstockung der Medizin-Studienplätze im Land, und er ist ein entschiedener Gegner der Legalisierung von Cannabis. In seinem Wahlprogramm forderte er zudem eine „konsequente Asyl- und Migrationspolitik“, konkret einen „kompletten Stopp illegaler Migration und sofortige Abschiebung ausreisepflichtiger Straftäter“. Zu weiteren Punkten in seinem Wahlprogramm zählen die Finanzausstattung der Kommunen, die Unterstützung von Vereinen und Ehrenamtlichen, der Ausbau von Straßen, des öffentlichem Personennahverkehrs und der digitalen Infrastruktur sowie die Sicherheit vor Ort.