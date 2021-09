Weitspringerin Christine Port von der VT Zweibrücken krönte am Wochenende eine tolle Freiluftsaison mit dem Titelgewinn bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften.

Nach den beiden Silbermedaillen unlängst bei den Pfalz- und Landesmeisterschaften der Aktiven siegte die 40-jährige Athletin im hessischen Baunatal in der W40-Klasse am Sonntag mit guten 5,38 Metern, die sie im fünften ihrer sechs Versuche sprang. Port hatte mit dieser Weite 46 Zentimeter Vorsprung auf die drei Jahre jüngere Zweitplatzierte Alexandra Lampert (TV Sachsenring Hohenstein). „Nach Silber bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften im letzten Jahr ist der Sieg im Freien in diesem Jahr noch mal eine Steigerung“, freute sich Ports VTZ-Trainer Thomas Schultheiß.