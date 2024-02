Am Wochenende legte junger Fechtnachwuchs der VT Zweibrücken und dazu ein „alter Hase“ in Ludwigshafen-Friesenheim die Turnierreifeprüfung ab. Diese Prüfung soll beweisen, dass man den Fechtsport in Theorie und Praxis beherrscht, bezogen auf technische und taktische Grundelemente sowie Kenntnisse des Regelwerks. Der dann erteilte Fechtpass ist Voraussetzung für die Teilnahme an nationalen und internationalen Turnieren.

Vier Prüfungsteile

Annika Becker (11 Jahre), Julius Knauft (14), Erik Lemmen (9), Lisanne Sophie Orth (11) – alle mit dem Florett – sowie Raphael Stelzer (38) mit dem Degen waren der Herausforderung gewachsen. Die VTZ-Fechtmusketiere mussten zusammen in vier Teilprüfungen vor autorisiertem Personal ihre Fähigkeiten zeigen. Erst gab es eine schriftliche Theorie-Prüfung mit Fragen zur vorgeschriebenen Ausrüstung, waffenspezifischen Unterschieden und dem Ablauf und den Aufgaben bei einem Turnier. Bei den Partnerübungen zeigten die VTZler bestimmte Fechtaktionen in Angriff, Verteidigung und Stoßbewegungen. In Teil drei ging es um die Beinarbeit bei den Anfängern. Danach kam ein abschließendes freies Prüfungsgefecht für alle.

Die VTZ-Fechtabteilung bietet jeden Mittwoch für Interessierte die Gelegenheit, beim Training in der großen Sporthalle der Festhalle, kostenlos mitzumachen. Kinder ab sechs Jahren trainieren ab 16.30 Uhr, Jugendlichen ab 18 Uhr und 1ab 9.30 Uhr sind die Erwachsenen ohne Altersbegrenzung dran. An den elektrischen Zielscheiben können Konzentration, Reaktion und Schnelligkeit nach Belieben geübt werden. Auskunft erteilt Trainer und Abteilungsleiter Volker Petri unter Telefon 06332 45924.