Die VT Zweibrücken hat ihre Mannschaft in der 2. Pfalzliga West vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Mannschaft geht straffrei aus, weil die Abmeldung nach dem 1. Dezember erfolgte.

„Ich denke, die Aufstellung der Mannschaft in den letzten Spielen hat ganz klar gezeigt, dass wir nicht genügend Man-Power haben, um die Mannschaft aufrecht zu erhalten“, sagt dazu Ulrich Keller, Kapitän des bisherigen Pfalzliga-Teams, das ab der nächsten Saison dann wieder in der Bezirksoberliga an den Start gehen kann. Dort scheint die Mannschaft unter den derzeitigen Umständen, mit immer wieder fehlenden Akteuren, besser aufgehoben zu sein.

Neuanfang kommende Saison in Bezirksoberliga

Alle Partien der Zweibrücker werden nun annulliert und finden keinen Eingang mehr in der Tabelle. Mit Sebastian Schwartz, Paul Miller und Patrik Müller hatte das VTZ-Team drei Spieler in den Reihen, die durchaus das Potenzial haben, in der Pfalzliga Top-Ergebnisse zu erzielen. Diese drei werden sicher auch in der Bezirksoberliga wieder zu den besten Akteuren gehören. Allerdings fehlte eben dieses Trio, zumindest in Teilen, immer wieder während der laufenden Saison. Dazu wurden mit Michael Conzelmann und Sven-Patrick Wagner zwei Spieler auf eigenen Wunsch nur noch in der zweiten Mannschaft eingesetzt.

Die Spieler der ersten VTZ-Mannschaft dürfen in dieser Saison nun nicht mehr in der zweiten Garde eingesetzt werden. Sie werden größtenteils vom Pfälzischen Tischtennis-Verband gesperrt werden. Die Entscheidung darüber liegt jedoch bei den Verantwortlichen des PTTV.