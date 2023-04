Zurück in der Erfolgsspur ist Handball-Oberligist HV Vallendar. „Mal sehen, was das für uns bedeutet“, sagt Marek Galla, Trainer der VT Zweibrücken-Saarpfalz, vor dem Duell der VTZ am Samstag beim frisch gekürten Sieger des Rheinland-Pokals (Anwurf: 18 Uhr).

„Mit dem Pokalsieg haben sie sich wahrscheinlich Selbstvertrauen erarbeitet“, vermutet Galla. In den vier Ligaspielen zuvor – unter anderem gegen drei der vier Oberliga-Top-Teams – war Vallendar sieglos geblieben und hatte sich mit der Bilanz von 1:7 Punkten aus dem Kampf um Platz drei verabschiedet. „Das ist trotzdem eine sehr gute Mannschaft“, unterstreicht Galla. Die größte Aufgabe, vor der seine Mannschaft steht: Wer engt die Kreise des torgefährlichen Vallendarer Spielmachers Kalani Schmidt ein? Schmidt war im Hinspiel beim 27:19-Erfolg der Vallendarer Dreh- und Angelpunkt seines Teams. „Das werden wir in der Abwehr nur im Kollektiv lösen können, wenn jeder für den anderen mitkämpft, mitläuft“, sagt Galla.

Rheinland-Pokalsieger vielleicht überraschen

Schmidts Kreise so zu stören, so dass der auch nicht seine Mitspieler – den torgefährlichen Rückraum-Shooter Kai Lißmann und Kreisläufer Oliver Lohner in Szene setzen kann – „das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein“. „Vielleicht können wir Vallendar ein bisschen überraschen“, meint Galla, wissend, dass die Favoritenrolle zu 100 Prozent bei Vallendar liegt.

Für VTZ-Rechtsaußen Tobias Stauch ist die Partie mit besonderen Erinnerungen verbunden. Während seiner Bundeswehrzeit in Koblenz spielte er für Vallendar. Für den 37-jährigen Spezialisten für Heber dürfte es das letzte Oberliga-Spiel am berüchtigten Mallendarer Berg sein, wo die Spielstätte des Rheinland-Pokalsiegers steht.