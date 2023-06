Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken hat klare Vorstellungen davon, wie die Winterwurfmeisterschaften am Wochenende in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt für ihn verlaufen soll. „Ich will gewinnen“, sagt der 16-Jährige.

Am Samstag tritt der in Blieskastel-Biesingen wohnende Port, der im vergangenen Juni seine Bestleistung in Fränkisch-Crumbach mit dem Fünf-Kilo-Hammer auf starke 69,27 Meter gesteigert