Die Startplätze sind heiß begehrt. Denn trotz zahlreicher Modifizierungen hat die Ironman-WM auf Hawaii nichts von ihrer Faszination verloren. Ende Oktober wird auch Oliver Spurzem aus Zweibrücken in Kailua-Kona an den Start gehen. Es ist bereits seine sechste Teilnahme.

Im schweizerischen Thun hat sich Oliver Spurzem für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. „Ich wusste, dass es diesmal besonders schwer wird und ich vermutlich gewinnen muss, um den Startplatz zu bekommen“, war ihm die Erleichterung anzumerken. Denn nach einem Sieg sah es lange Zeit nicht aus. Doch der 47-Jährige bewies Steherqualitäten und demonstrierte im abschließenden Marathon seine ganze Klasse.

Der gebürtige Mainzer lebt seit 1997 mit seiner Familie in Zweibrücken. Mit einer Bestzeit von 9:16 Stunden gehört der Stabsfeldwebel des Fallschirmjägerregiments 26 in Zweibrücken in seiner Altersklasse zu den 20 besten Athleten weltweit.