Der Getränkehändler Fehrentz am Zweibrücker Etzelweg schließt zum 30. Juli. Das kündigte Geschäftsführer Mark Fehrentz an. Das 1941 in der Landauer Straße gegründete Unternehmen, in dritter Generation Familienbetrieb, bezeichnet sich mit einem Sortiment von mehr als 500 Flaschen- und Fassbieren, zudem Weinen, Spirituosen und nicht alkoholischen Getränken, als größter Fachhändler der Stadt. Zum Angebot gehört auch Partybedarf bis hin zu Ausschank- und Kühlwagen. „Der Wettbewerb in der Branche, die gestiegenen Einkaufspreise, machen es uns nicht möglich, weiterzumachen“, bedauert Mark Fehrentz die Schließung Ende Juli. Die Getränke Fehrentz GmbH beschäftigt sechs Mitarbeiter.