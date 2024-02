Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken/West startet nun auch regulär in die Rückrunde. Die sechs Teams aus der Region Zweibrücken gehen dabei mit unterschiedlichen Zielen und Erwartungen in die Restsaison.

Nachdem am vergangenen Wochenende die Fußballrunde der B- und A-Klassen bereits mit einigen Nachholspielen in die Rückrunde startete, geht es jetzt am kommenden Sonntag in beiden Klassen