Es waren einfach zu viele Rückschläge für den SV 64 Zweibrücken: Im Duell bei der MHSG Friesenheim-Hochdorf II unterlag die Drittliga-Mannschaft von Stefan Bullacher am Samstagabend mit 25:29 (12:15). „Wir hatten am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor Torhüter Roko Peribonio“, nannte Bullacher einen Grund für die Niederlage. Ein weiterer war die fehlende Abstimmung in der Zweibrücker Deckung.

Zwei Zahlen stehen sinnbildlich für den verdienten Sieg der Spielgemeinschaft aus der Vorderpfalz: Roko Peribonio kam auf 16 Paraden. Seine Gegenüber Alexander Sema und