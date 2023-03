Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Hause in Zweibrücken wird schon alles vorbereitet: Wenn die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken am Samstagabend vom Spiel beim HC Koblenz (18 Uhr) zurückkehren, bricht eine lange Nacht an. Dann wird gefeiert: das Rundenende und der Abschied von den Spielerinnen, die den SV 64 verlassen werden.

„Mit einem Sieg zum Abschluss würde das natürlich noch mehr Spaß machen“, sagt SV-Trainer Rüdiger Lydorf vor der abschließenden Partie in Koblenz. Dem Spiel messen