Trainer Gerd Götz vom TV Wörth hatte mit seiner Vorhersage, dass er gegen den SV 64 Zweibrücken ein Spiel auf Augenhöhe erwartet und einen Sieg für möglich hält, den Nagel auf den Kopf getroffen: Seine Mannschaft gewann am Sonntag in der Frauen-Oberliga mit 27:25 (12:10). In Zweibrücken hatte Wörth noch mit 19:25 verloren.

Zweibrückens Trainer Rüdiger Lydorf war vom Ergebnis „natürlich enttäuscht. Wir sind gut reingekommen bis zum 10:6. Aber dann haben wir den Faden verloren,