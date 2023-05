Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auswärtssieg! Auswärtssieg!“ riefen ausgelassen die in einem Kreis hüpfenden Oberliga-Damen des SV 64 Zweibrücken nach dem Spiel am Samstag in Ludwigshafen. Die Auswärtsfahrt hatte sich wirklich gelohnt für das Team von Trainer Rüdiger Lydorf. Es überzeugte beim 40:24 (20:11)-Erfolg über die TSG Friesenheim sowohl offensiv als auch defensiv. Zwei Akteure ragten besonders heraus.

„Es hat heute viel zusammengepasst. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat von Anfang an geklappt“, freute sich Lydorf über den ungefährdeten Sieg