Ein 57 Jahre alter Mann aus Zweibrücken ist bereits am Freitag an den Folgen des Coronavirus gestorben. „Die Information hat uns wegen der Meldeketten über Gesundheitsämter hinweg erst heute erreicht“, teilte Landrätin Susanne Ganster am Montag mit. Der Patient sei wegen Vorerkrankungen der Lunge mehrmals verlegt worden und in Kaiserslautern gestorben. Damit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz vier Patienten mit Corona-Infektion gestorben.

Eine Neuinfektion in Zweibrücken

Nach mehreren Tagen ohne neuen Fall meldete der Kreis am Montag eine weitere Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Bis Montag, 11.35 Uhr, waren 172 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Davon gelten 160 als genesen. Acht Personen sind noch infiziert – fünf davon leben in Zweibrücken, je ein Patient kommt aus Pirmasens und den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land.

Die 172 bestätigten Covid-19-Fälle verteilen sich auf Pirmasens (30), Zweibrücken (38/1 neu) sowie die Verbandsgemeinden Dahn (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16). Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 440 Personen ihre Quarantäne als genesen abschließen.

