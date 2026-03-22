Der Zweibrücker Stadtsalon geht in die zweite Runde. Unter dem Motto „Stadt in Kinderhände“ rückt die Innenstadtkoordination am Donnerstag, 26. März, 15.30 Uhr, im Innenstadtbüro (Hauptstraße 46) die jüngeren Zweibrücker in den Mittelpunkt der Stadtentwicklung. Im Fokus stehen die Fragen, wie sich Kinder und Jugendliche ihre Stadt wünschen, was eine kinderfreundliche Innenstadt braucht, welche Orte fehlen, wo sich Kinder wohlfühlen und wo nicht.

Ein kreatives Beteiligungsformat mit Lego Serious Play macht Ideen, Wünsche und Visionen sichtbar. Gemeinsam entsteht „Stein auf Stein“ eine Zukunftsstadt aus der Perspektive junger Bürger. Begleitet wird die Veranstaltung von einer „Healthy Bar“ mit süßen und gesunden Snacks sowie kurzen Vorträgen. Neben dem gemeinsamen Bauen bietet der Stadtsalon Raum für Austausch zwischen Generationen und Gespräche darüber, wie Beteiligung von Kindern dauerhaft gestärkt werden kann.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.