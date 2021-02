Der Stadtrat tagt beim nächsten Mal per Videoschalte. Das hat das Gremium mit 37 zu drei Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. Wie das Rathaus auf Anfrage mitteilte, gilt der Beschluss für die Sondersitzung des Stadtrats am 24. Februar. Bei dieser Sitzung soll ausschließlich darüber beraten werden, ob in den Schulen der Stadt Lüftungsanlagen eingebaut werden.Corona ist der Grund für beides. Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden, treffen sich die Mitglieder des Stadtrats nicht körperlich, sondern nur in einer Videositzung. SPD und CDU hatten vor der jüngsten Stadtratssitzung beantragt, in den Schulen der Stadt in allen Klassensälen Lüftungsanlagen einzubauen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Bei der jüngsten Stadtratssitzung, zu der sich die Ratsfrauen und Ratsmänner noch „in echt“ im Hofenfels-Gymnasium trafen, wurde die Frage diskutiert, es fiel aber kein Beschluss. Zwar hatten sich die Fraktionen von SPD und CDU im Vorfeld für den Einbau von Lüftungen stark gemacht, während der Sitzung aber nicht mehr.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza hingegen hatte gesagt, was er von der Idee hält: wenig bis nichts. Die Meinungen gehen – auch quer durch die Fraktionen – darüber auseinander, ob das Ganze sinnvoll ist. Und wenn: dann Lüftungsanlagen in Eigenbau nach dem Vorbild Pirmasens? Oder eher professionell hergestellte, für die irgendjemand auch die Gewährleistung übernehmen würde? All das soll nun am 24. Februar geklärt werden.

Der Beschluss, dieses Mal online zu tagen, fiel ebenfalls im zweiten Anlauf. Im Januar hatten die Räte es noch abgelehnt, sich nur via Video zu versammeln.

Nun hat das Rathaus in der Vorwoche noch einmal alle 41 Stimmberechtigten per Mail gefragt, wie sie dazu stehen. Da nicht alle auf Anhieb antworteten, hakte das Hauptamt telefonisch nach. Ergebnis: 37 Stadträte und der OB haben für die Video-Sitzung gestimmt. Berni Düker (SPD), Ingrid Kaiser (FDP) und Atilla Eren (bürgernah) waren dagegen, Ulrich Schüler (FDP) enthielt sich.

Damit die Sitzung öffentlich ist, wird sie laut Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann per Stream im Internet übertragen. Wer zuschauen und zuhören will, wird auf der Homepage des Rathauses einen Link finden. Da muss man draufklicken. Ratsmitglieder, die entweder keinen Computer haben oder sich mit dieser Technik nicht anfreunden können, sollen die Sitzung im Ratssaal erleben, wo auch der Stadtvorstand mit einigen Beamten sitzen wird.

Laut Alessa Buchmann muss der Stadtrat jeweils von Sitzung zu Sitzung entscheiden, ob er das nächste Mal per Video tagt. Ein Dauerbeschluss nach dem Motto „vorläufig immer online“ sei nicht zulässig.