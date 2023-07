Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gruppenphase ist bei der Freiluft-Stadtmeisterschaft abgeschlossen. An drei Abenden in Folge duellierten sich Zweibrückens Fußballmannschaften auf dem TSC-Sportplatz. Am Samstag steigt die Endrunde.

Stürmisch ging es am Dienstag los. Gewitter und Starkregen ließen die Zuschauer auf dem Sportgelände eng unter den Bedachungen zusammenrücken. Der SV Ixheim erwischte einen weitaus besseren