Beim 43. Zweibrücker Stadtfest vom 26. bis 28. Juli werden 200 Getränke-und Essensstände sowie acht Bühnen mit 200 Stunden Programm von gut 60 Künstlern und Bands aufgeboten. Zu den Höhepunkten zählen ein Gastspiel der Queen-Tributeband Queen Kings am Freitagabend auf dem Alexanderplatz sowie der Auftritt von Oli P. am Sonntagabend an gleicher Stelle. Auf dem Herzogplatz gastieren freitags die Stimmungstruppe Krachleder, samstags die Firma Holunder und am Sonntagabend die Andreas Nagel Band mit einer Hommage an Udo Jürgens. David Bowie wird am Sonntagabend auf dem Hallplatz von der Gruppe Ziggy’s Stardust gehuldigt. Die Rockbühne an der Feuerwache bietet übers Stadtfest unter anderem das Ska Einsatzkommando, Sin City, Motörhank und das Manowar-Tribute Warriors of Metal. House und Black Music gibt’s in der Alexanderplatz-Vertiefung, und ganz neu ist eine Techno-Stage mit Dancefloor auf dem Schlossplatz.