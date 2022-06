In der ersten Runde des Bitburger-Verbandspokals kommt es am Sonntag, 31. Juli, unter anderem zu einem Zweibrücker Stadtderby. Ab 16 Uhr treffen der SVN Zweibrücken und der TSC Zweibrücken aufeinander. In der zweiten Runde, die ebenfalls schon ausgelost wurde, empfängt der Derby-Sieger dann am Mittwoch, 10. August, um 18 Uhr den FC Fehrbach. Des Weiteren spielen zur gleichen Zeit die SG Rieschweiler beim FK Petersberg, und der SV Battweiler gegen die VB Zweibrücken.