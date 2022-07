Johanna Becker und Lina Meister von der VT Zweibrücken haben die Landesmeisterschaften im Mehrkampf gewonnen und sich in unterschiedlichen Altersklassen für die deutschen Meisterschaften Ende September in Bruchsal qualifiziert.

Die zweimalige Deutsche Meisterin Becker, inzwischen Lehrerin in Köln, war in ihrer Wettkampfklasse 30+ im Jahn-Neunkampf allein auf weiter Flur . Die 30-Jährige kam beim Turnen (Sprung, Stufenbarren und Boden), beim Schwimmen (Kunstspringen, 25 Meter Tauchen und 100 Meter Freistil) sowie in der Leichtathletik (100-Meter-Lauf, Weitsprung, und Kugelstoßen) auf 100,49 Punkte. „Ich war mega-aufgeregt, weil ich nur jeweils dreimal Turnen und Leichtathletik trainiert habe, Schwimmen nur zweimal“, sagte Becker. Die DM im September seien eine Option.

Lina Meister hatte zuvor noch nie gewonnen, kam diesmal in der Klasse 16/17 des Deutschen Sechskampfes mit Turnen und Leichtathletik aber ganz starke 69,752 Punkte. Sie schaffte als einzige Sportlerin die A-Qualifikation für die DM. „Sie hat viel dafür trainiert“, lobte ihre Turntrainerin Sonja Rayer. Anne Meister hatte die VTZ-Sportler in der Leichtathletik vorbereitet und auch vor Ort betreut.

Weitere Ergebnisse

Deutscher Sechskampf, Klasse W16/17: 9. Emma Schneider (VT Zweibrücken) 56,829 Punkte; 10. Estelle Conrad (VT Contwig) 54,537; 11. Emilia Louisa Klein (VT Zweibrücken) 54,320

Deutscher Sechskampf, Klasse W14/15: 7. Johanna Maurer (VT Contwig) 60,058; ... 10. Maya Christmann (VT Zweibrücken) 58,349

Steinstoßen W20+: 2. Lara Schwarz (TV Thaleischweiler) 7,70 m