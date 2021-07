Lucie Molitor von der Sektion Zweibrücken des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist rheinland-pfälzische Meisterin im Lead-Klettern. Am Samstag musste sich die 20-jährige Studentin bei den Meisterschaften des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz in Frankenthal nur Anna-Lena Wolf von der Generation Rocklands aus dem Saarland geschlagen geben und sicherte sich so den Titel für Rheinland-Pfalz. Molitor war stolz auf ihren Erfolg, sie hatte damit nicht gerechnet. „Ich war genau viermal am Seil vor dem Wettkampf jetzt. Davor bin ich vor drei Jahren das letzte Mal ernsthaft am Seil geklettert“, gab sie zu. Es ist schon ihr zweiter Titel in diesem Jahr: Im April gewann Molitor den Landestitel im Bouldern.