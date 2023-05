Bei den am Samstag endenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin haben die Sportler der Wassersportfreunde Zweibrücken im Team der SSG Saar Max Ritter bisher prima abgeschnitten: Für Michael Raje, Lukas Fritzke und Leo Ilias Baumann sprangen Titel und Medaillen heraus.

So schnappte sich am Freitagnachmittag Leo Baumann im Jahrgang 2008 über 400 Meter Freistil in 4:05,44 Minuten Silber, knapp vor Louis Nowak (TSV Eintracht Karlsfeld/4:05,70), aber deutlich hinter dem Sieger Leo Leverkus (SGR Karlsruhe/4:02,33). Lukas Fritzke verpasste das Treppchen im Jahrgang 2006 in 4:01,52 Minuten hinter Maximilian Warkentin (Berliner SC/3:58,9) dagegen klar.

Seine Silbermedaille hatte Fritzke aber bereits am Donnerstag über die halb so lange Distanz eingeheimst: Über 200 Meter Freistil blieb die Uhr für ihn bei 1:51,59 Minuten stehen. Sieger war hier Arne Schubert (SC Magdeburg) in 1:51,11 Minuten. Und Leo Ilias Baumann hatte über die kürzere Distanz die Nase ganz vorn: Im 2008er Jahrgang gewann er vor Leo Leverkus in 1:53,94 Minuten und ist deutscher Jahrgangsmeister. Dazu kam am Mittwoch im Finale über 200 Meter Lagen in 2:10,30 Minuten noch ein dritter Platz und Rang zwei über 100 Meter Freistil (53,06 Sekunden).

Wsf-Schwimmer Michael Raje schlug gleich am ersten Wettkampftag, am Dienstag, zu: Er gewann die 100 Meter Freistil im Jahrgang 2006 in 50,67 Sekunden und wurde Dritter über 50 Meter Brust (29,55 sec). Über die 100 Meter (1:05,22) schrammte der frühere Brustspezialist am Donnerstag knapp am Podest vorbei.