Normalerweise sind die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Salinental in Bad Kreuznach mit rund 500 Startern der größte Kanusport-Wettkampf in Deutschland. Doch was ist schon normal im Corona-Zeiten? Diesmal waren nur etwa 300 Sportler da, darunter die Kanuten der Wsf Zweibrücken. Wsf-Kanutin Britta Jung ragte mit zwei Titel heraus.

Am Samstag ging aus dem Team der Wassersportfreunde als Erste Alva Perez im Kajak der Konkurrenz der Schülerinnen B (zehn bis zwölf Jahre) aufs Wasser. Bei strahlendem Sonnenschein war es