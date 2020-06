Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken hofft auf baldige Wettkämpfe noch vor den deutschen Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig. „Ich möchte auf jeden Fall davor noch mal werfen“, sagt die 26-jährige Herschbergerin. Sie hat schon einige Termine und mögliche Wettkämpfe im Visier, kann aber noch nichts Konkretes vermelden. „Das hängt auch von der jeweiligen Corona-Lage vor Ort ab. Wir hoffen einfach mal, dass was klappt“, sagt sie. Am Freitag hatte Hussong ihren Speer in Offenburg bei der „Leistungsdiagnostik unter Wettkampfbedingungen“ des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) schon zweimal auf immerhin über 60 Meter gejagt: 61,13 und 60,18 Meter. Und am Samstag, 25. Juli, soll der vereinseigene Himmelsstürmer-Cup des LAZ nachgeholt werden.