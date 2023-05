Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich traue mir das zu. Ich bin nicht ganz unbekannt in Zweibrücken“, sagte Rebecca Wendel am Samstagnachmittag, nachdem die Zweibrücker SPD sie im SVN-Sportheim als Landtagskandidatin vorgestellt hatte. Mit diesem Personalvorschlag zieht die Zweibrücker SPD in die Wahlkreiskonferenz Ende August. Die drei anderen SPD-Gemeindeverbände im neu zugeschnittenen Wahlkreis 46 Zweibrücken – Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach – schicken offenbar keine eigenen Kandidaten ins Rennen.

Rebecca Wendel ist 28 Jahre jung, stammt aus Niederauerbach, wohnt aber jetzt am Fasanerieberg. Sie ist Lehramtsanwärterin und geht im November an der Integrierten Gesamtschule