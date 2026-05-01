Am 9. Mai ist in Deutschland Tag der Städtebauförderung. Aus diesem Anlass plant Zweibrücken ab Montag eine Aktionswoche rund um das Thema Digitalisierung.

Das Programm besteht aus Mitmachangeboten, Workshops und Einblicken in Stadtplanung und Medienarbeit. In diesem Jahr wird die Aktionswoche laut Stadt erstmals gemeinsam vom Innenstadtbüro und der Mediabrücke Zweibrücken organisiert. Ziel ist es, die Zweibrücker über Projekte der Stadtentwicklung zu informieren, Beteiligung zu ermöglichen und den Dialog über die Zukunft der eigenen Stadt zu fördern.

An allen Tagen gibt es Gesprächsangebote im Innenstadtbüro in der Fußgängerzone, Hauptstraße 46. Dort ist auch die Ausstellung „Stadtplanung meets KI“ zu sehen. Sie zeigt Visionen von Schülerinnen und Schülern des Helmholtz-Gymnasiums für Zweibrücken im Jahr 2040, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz entworfen wurden. Zu den Ideen zählen die Umnutzung der Weißen Kaserne zu einem IT-Campus mit Sonnenkollektoren, das Dorndorf-Gebäude als Nightclub mit Gastronomie, eine Seniorenresidenz Himmelsberg im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus und eine Umgestaltung von Herzogplatz und Schlossplatz.

Beim Angebot „Open Mic – Deine Stimme, Dein Zweibrücken“ in der Mediabrücke, Hauptstraße 56, kann jeder seine Gedanken, Wünsche und Perspektiven für die Stadt äußern. Die Beiträge werden gesammelt und fließen in die Stadtentwicklung Zweibrücken ein. Die Mediabrücke erklärt zudem an verschiedenen Tagen ihr Angebot: Plotter, Lasercutter, Podcast und Fernsehstudio.

Zu allen Veranstaltungen kann man einfach vorbeikommen. Anmelden muss man sich nur für einen Programmpunkt: den Workshop „Social Media für Vereine“ im Innenstadtbüro. Der Workshop richtet sich an alle Vereinsschaffenden ohne Vorkenntnisse. Sie lernen, wie Vereine soziale Medien effektiv nutzen können, um neue Mitglieder zu gewinnen, ihre Reichweite zu erhöhen und ihre Arbeit sichtbar zu machen.

Das Programm

Montag, 4. Mai: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr „Textilplotten für Einsteiger“ (Mediabrücke)

Dienstag, 5. Mai: 14 bis 16 Uhr „Wie Fernsehen gemacht wird“ (Mediabrücke)

Mittwoch, 6. Mai: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr „Lasercutten für Einsteiger“ (Mediabrücke)

Donnerstag, 7. Mai: 14 bis 16 Uhr „Podcasts produzieren“ (Mediabrücke)

16 Uhr Workshop „Social Media für Vereine“ (Innenstadtbüro, mit Anmeldung bis Montag, 4. Mai, im Innenstadtbüro, per Mail an innenstadtkoordination.zw@stadtberatung.info oder telefonisch unter 06332 4783897)

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