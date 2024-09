Die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, ein neues Leitbild für Pirmasens zu erstellen. Die Bürger sind zum Mitmachen aufgerufen. Erste Ideen und Wünsche wurden bereits geäußert.

Das Fußball-Team der Zweibrücker Hochschule ist Vizeweltmeister. Den Ball haben die Studis der „R2-Kickers“ beim jüngsten Wettbewerb im niederländischen Eindhoven aber nie selbst aufs Tor geschossen: Diesen Job haben Roboter übernommen.

Mitte Juni wird eine 15-Jährige, die in Pirmasens lebte, tot am Rheinufer gefunden. Die Eltern stehen im Verdacht, ihre Tochter getötet zu haben. Nun rekonstruiert die Polizei die Tat – und erhofft sich neue Erkenntnisse.

Bis Silvester soll das Gelände am Kleinen Exe so weit sein, dass es mit dem Bau der neuen Freisportanlage zu Beginn des neuen Jahres richtig losgehen kann. Im Zweibrücker Rathaus geht man davon aus, dass der Stadtrat bald die ersten Aufträge an Firmen vergibt.

Vor mehr als zwei Jahren war vor einer Pirmasenser Diskothek ein Mann zusammengeschlagen und ein Auto beschädigt worden. Am Montag gab es deshalb ein Nachspiel vor dem Pirmasenser Amtsgericht. Nicht alles konnte aufgeklärt werden.

Vertreter des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums und der Hochschule Kaiserslautern haben am Dienstag per Vertrag eine intensivere Zusammenarbeit vereinbart. Die Partnerschaft soll die Attraktivität der Westpfalz als Studienregion steigern.