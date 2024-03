Rüdiger Lydorf erinnert dabei an das sehr torreiche Hinspiel in Zweibrücken gegen den HC St. Johann und mahnt daher.

Beim Vorletzten HC St. Johann ist der Tabellenführer der Handball-Saarlandliga der Frauen, die SG SV 64/VT Zweibrücken, am Samstag gefordert (Anwurf: 17.30 Uhr). „Natürlich sind wir haushoher Favorit“, sagt SG-Trainer Rüdiger Lydorf zur Rolle seines Teams dabei.

Der Zweibrücker Coach schiebt für die Partie in der Saarbrücker Bruchwiesenhalle sofort ein „Aber“ nach: „Wenn wir nicht konzentriert spielen, kann das schief gehen“, erinnert er an das Hinspiel. 40:36 hatten die Zweibrückerinnen das gewonnen. „Wir haben gegen keine andere Mannschaft so viele Gegentore kassiert“, mahnt Lydorf. Nach 38 Minuten hatte sich Zweibrücken einen Vorsprung von zehn Toren herausgeworfen. „Dann haben wir das Abwehrspielen eingestellt, und es wurde noch mal richtig eng“, fordert Lydorf am Samstag 60 Minuten Konzentration.