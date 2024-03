Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag im Top-Spiel in Merzig ist die 19-jährige Mannschaftsführerin schwer gefordert. So manches Ereignis im Leben geht ihr buchstäblich unter die Haut.

Am Samstag könnte Lucy Hilz, Mannschaftsführerin der Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken, mit ihrem Team einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.