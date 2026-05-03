Der Regionalliga-Vizemeister gewinnt das letzte Saisonspiel in Saulheim mit 33:27. Youngster treffen, Zajac glänzt im Tor. Danach klingt die Runde entspannt in Mainz aus.

Ein perfekter Abschluss einer erfolgreichen Runde: Das Saisonfinale bei der bereits als Absteiger feststehenden SG Saulheim gewann der Vizemeister SG Zweibrücken souverän mit 33:27 (9:16). Entspannt klang die Runde anschließend beim gemeinsamen Essen in Mainz aus.

Es war ein Samstag, an dem die Zweibrücker Handballer mit der Sonne um die Wette strahlten. Die B-Junioren hatten in Budenheim vorgelegt, sich gerade für die Bundesliga qualifiziert, als unweit von Budenheim, in Saulheim, die letzte Regionalliga-Partie dieser Runde für die Herren angepfiffen wurde. Das wollte SG-Trainer Martin Schwarzwald nutzen, um junge Spieler für ihren Trainingsfleiß mit Einsatzzeiten zu belohnen. „Das konnten wir zum Glück“, freute er sich. Die Youngster zahlten es unter anderem mit Toren zurück. Die Regionalliga-Debütanten Simon Maury und Leo Roller trafen dreimal respektive einmal. „Das freut mich persönlich für die Jungs“, sagte Schwarzwald mit Blick auf die Torverteilung.

Top-Partie der SG nach schlechter Generalprobe

Auch wenn es für beide Teams um nichts mehr ging, alle Entscheidungen gefallen waren, sollte den Fans noch mal spannender Regionalliga-Handball geboten werden. „Die Generalprobe war ja nicht toll“, verriet Schwarzwald schmunzelnd, dass das Abschlusstraining – feiertagsbedingt bereits am Mittwoch – ein wenig unter Konzentrationsschwäche gelitten hatte. Aber in Saulheim war der Wille des Teams, alles zu geben für den Sieg, wieder spürbar. Konzentriert ging es die Stammformation an, und im Tor der Zweibrücker lieferte Damian Zajac noch mal 30 Minuten lang eine ganz starke Leistung ab. „Damian hat herausragend gehalten“, gab es Sonderlob vom Coach für den Zwei-Meter-Mann.

Martin Leufke brachte in seinem letzten Spiel im Zweibrücker Trikot die SG nach vier Minuten mit dem Treffer zum 2:1 erstmals in Führung. Und dabei sollte es bis zum Abpfiff bleiben. Doppelschlag von Nico Graeber: 6:2 nach neun Minuten. Der SG-Express rollte, Schwarzwald begann durchzuwechseln.

Wöschler mit 178 Treffern auf Vierter der Torjäger

Saulheims wurfgewaltiger Rückraumspieler Marco Magro-Arzt, der die Handballschuhe an den Nagel hängen möchte, brachte sein Team mit den ersten beiden seiner insgesamt neun Tore auf 8:10 (21.) heran. Schwarzwald schickte noch mal weitgehend die Stammformation aufs Feld. Gestützt auf den glänzend aufgelegten Zajac wurden in den zehn Minuten bis zur Halbzeit vorzeitig die Weichen auf Sieg gestellt. Nils Wöschler, der insgesamt zehn Tore erzielte, sechs vom Siebenmeterpunkt, und sich mit 178 Saisontoren Platz vier in der Torjägerliste sicherte, traf zur 16:9-Halbzeitführung für die SG.

Der Vorsprung wuchs kurz nach der Pause sogar auf neun Tore an, als Stephan Jahn zum 19:10 traf. Aber Saulheims schneller Rechtsaußen Florian Lipp „hat uns im zweiten Durchgang das ein oder andere Problem bereitet“, resümierte Schwarzwald. Elfmal traf Lipp. Dennoch stellte sich nie das Gefühl ein, dass Saulheim das Spiel noch drehen könnte. Auch nicht, als Magro-Arzt sein Team auf 24:28 (53.) heranbrachte.

Leufkes Abschiedstor zum 31:25

Louis Ringle und Tom Ihl hatten die passende Antwort, trafen zum 29:24 und 30:24. Dass Saulheim kurz vor Ende zwei Minuten lang nur mit vier Mann auf dem Feld stand, weil Julian Seels eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte und sein Teamkollege Mattia Magro die Rote Karte sah, nutzte Leufke für sein Abschiedstor, das zwischenzeitliche 31:25.