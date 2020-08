Weitspringerin Christine Port (VT Zweibrücken) startete am Wochenende in die corona-bedingt verzettelte Leichtathletik-Saison. Am Sonntag sprang die 38-jährige Athletin von Trainer Thomas Schultheiß im baden-württembergischen Niefern-Öschelbronn (bei Pforzheim) als Zweite der Frauen starke 5,60 Meter – trotz Gegenwinds beim Anlauf. Sie schaffte damit die Qualifikation für die süddeutschen Meisterschaften der Frauen 2020 und die deutschen Seniorenmeisterschaften 2021. Zwei Tage zuvor war sie bei einem Abendsportfest in Frankenberg (Hessen) als Dritte der Frauenklasse im ersten Wettkampf nach der langen Corona-Pause 5,36 Meter gesprungen. „Die beiden Wettkämpfe wurden unter Beachtung der Corona-Regeln sehr gut organisiert. Die Leichtathleten hatten endlich eine Startgelegenheit“, lobte Coach Schultheiß die beiden Veranstalter.