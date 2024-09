Profiboxer Senad Gashi hat es geschafft: Der Zweibrücker ist neuer WBF-Weltmeister im Bridgergewicht (91 bis 102 Kilogramm). In der Bielefelder Stadthalle setzte er sich am Samstag gegen den 41-jährigen Reinaldo Gonzalez aus Venezuela durch.

Bereits in der dritten Runde beendete der Ringrichter den Kampf durch technischen K.o. „Ich war top vorbereitet und in sehr guter Form“, zog Gashi am Sonntag auf telefonische Nachfrage Bilanz. Nach seinen Worten hätte er auf den letzten Drücker sogar ein Kilogramm zu viel abgenommen, da seine Waage zu Hause falsch ging. Der 34-Jährige hatte im Vorfeld des Kampfes zu viel Gewicht und musste bis zum Wiegen noch etliche Kilos verlieren.

„Die erste Runde war ziemlich ausgeglichen. In der zweiten konnte ich schon ein paar harte Treffer landen“, berichtet er. Danach konnte es Gashi etwas gemütlicher angehen. In Runde drei sei Gonzalez nach einem harten Aufwärtshaken zwar wieder aufgestanden, nach einem zweiten Aufwärtshaken genau durch die Mitte hätte der Ringrichter den Kampf abgebrochen. Gashi voller Stolz: „Jetzt bin ich einer der ersten – wenn nicht sogar der Erste –, der einen WM-Titel hat im Schwergewicht und jetzt im Bridgergewicht!“