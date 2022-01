Das Hofenfels-Gymnasium stellt mit Daniel Grgic bereits zum zweiten Mal in Folge den Landessieger im Erdkunde-Wettbewerb „iGeo“. Der Zwölftklässler hat sich auch für das Nationalteam qualifiziert und reist zur Geografie-Olympiade nach Paris.

Das Hofenfels-Gymnasium stellt mit Daniel Grgic zum zweiten Mal in Folge den Landessieger im Erdkunde-Wettbewerb „iGeo“. Der Zwölftklässler hat sich zudem für das Nationalteam qualifiziert und reist zur internationalen Geografie-Olympiade nach Paris. Auch in diesem Jahr wurde in der Sekundarstufe II des Hofenfels-Gymnasiums der Erdkunde-Wettbewerb „iGeo“ durchgeführt. Das Besondere: Alle Aufgaben sind in englischer Sprache und sind auf Englisch zu beantworten. Dadurch sollen sowohl das Interesse an Geografie als auch die Sprachkompetenz der Schüler gefördert werden. Diesmal mussten der Strukturwandel in Neunkirchen und die Entwicklung der Windenergie in Deutschland analysiert und bewertet werden, was schon in der Muttersprache nicht einfach ist. Dieser Aufgabe stellten sich Gianluca Papa, Daniel Grgic und Janosch Fuhrmann aus der zwölften Jahrgangsstufe, die allesamt sprachlich und geografisch gute Leistungen ablieferten. Letztlich konnte sich Daniel Grgic mit leichtem Vorsprung durchsetzen und zum Schulsieger gekrönt werden.

Nachdem vom Verband Deutscher Schulgeografen alle Einsendungen verglichen wurden, war die Freude groß: Grgic konnte sich als Landessieger für das Bundesfinale in Braunschweig qualifizieren. Damit kommt der Landessieger in Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal in Folge vom Hofenfels-Gymnasium. In einem zweitägigen Wettkampf traten im Bundesfinale am 25. und 26. November die Landesbesten gegeneinander an, um einen der begehrten Plätze für die Nationalmannschaft zu ergattern. Nach zwei Klausuren, einem Multiple-Choice-Test und einer Kurzexkursion erreichte Grgic den vierten Platz, mit dem er sich für die Nationalmannschaft qualifizierte. Im Juli 2022 geht es nach Paris zur Geografie-Olympiade.