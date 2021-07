270 Feldbetten, 600 Decken, fünf Fahrzeuge, darunter ein Rettungswagen, sowie zusätzlich einen Anhänger mit zwei geländegängigen Quads hat der Ortsverein Zweibrücken des Roten Kreuzes am Donnerstagabend ins Hochwassergebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz gebracht.

Rund 20 Helfer des DRK sind vom Katastrophenschutzlager in der Kaiserstraße dorthin aufgebrochen, um den Menschen in der Eifel zu helfen. Angefordert hat sie der Landesverband des Roten Kreuzes. Die Helfer kamen teilweise direkt von der Arbeit zum Startpunkt und sammelten dort Kleider, Helme, Mundschutz, Handschuhe, Funkgeräte und weitere persönliche Ausrüstungsgegenstände zusammen, darunter auch 60 sogenannte Disc-o-Betten, in denen sie selbst schlafen.

In Zugformation fuhren sie gegen 19.30 Uhr los ins Katastrophengebiet. Bei der Abfahrt war die genaue Aufgabe noch nicht klar. „Vermutlich werden wir nicht an vorderster Front eingesetzt. Nach bisherigem Stand wird unsere Aufgabe die Evakuierung eines Krankenhauses und eines Altersheims sein“, sagte Jan-Hendrik Prager vom Roten Kreuz am Donnerstagabend. Noch sei es ein reiner Betreuungsdienst-Einsatz.

Ziel der Fahrzeugkolonne war der so genannte Bereitsstellungsraum, in dem sich alle Rettungskräfte sammeln und von dem aus die einzelnen Teams verteilt werden.

Die Dauer des Einsatzes für die Zweibrücker stand bei Abfahrt ebenfalls noch nicht fest. Im Gespräch war ein Einsatz bis Sonntagnachmittag. Neben dem Roten Kreuz sind auch Helfer des Zweibrücker ASB und der Zweibrücker Feuerwehr im Krisengebiet im Einsatz.