Der Verband Deutscher Galopp hat wegen der Corona-Pandemie entschieden, dass es bis zum 12. Juni nur Alleinveranstaltungen gibt. Das heißt, dass an einem Tag nur eine Rennveranstaltung stattfinden kann. Diese Entscheidung betrifft auch das Frühjahrsrennen des Pfälzischen Rennvereins Zweibrückern, das für Sonntag, 18. April, vorgesehen war. Der Frühjahrsrenntag entfällt damit. Der Sommerrenntag auf der Rennweise ist für Sonntag, 27. Juni, geplant. Der Bauernfest-Renntag in Webenheim soll dann zwei Wochen später, am 11. Juli, über die Bühne gehen. Bereits 2020 waren wegen der Corona-Pandemie beide Zweibrücker Renntage und das Webenheimer Bauernfest ausgefallen.