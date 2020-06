Die Lockerungen der Corona-Regeln machen es möglich, dass der Reitsport aus der Pandemie-Pause startet. In der Region Zweibrücken geht es jetzt Schlag auf Schlag. Den Auftakt bildet ein Late-Entry-Springturnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni, im Zweibrücker Landgestüt.

Auf dem Programm stehen dabei sieben Springen: vier bis zur leichten Klasse am Samstag, drei bis zur schweren Klasse am Sonntag. Am darauffolgenden Wochenende veranstaltet dann der Reitsportclub (RSC) Walshausen auf seiner Anlage in der Mühlstraße von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli, sein erstes Turnier mit Spring- und Geländeprüfungen bis zur Klasse L.

Eine Woche später, vom 10. bis 12. Juli, ist der RSC erneut Gastgeber. Diesmal gibt es Springprüfungen bis zur leichten Klasse und Dressurprüfungen bis zur mittelschweren Klasse. Bei allen drei Turnieren gelten die Hygienevorgaben und Abstandsregeln, Zuschauer sind auf dem Turniergelände nicht zugelassen.