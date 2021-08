Zweibrücken. Das ist ein weiterer wichtiger Eckstein bei der Kaderzusammenstellung von Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken: Die „Hornets“ besetzen ihre zweite, bisher noch freie Kontingentspielerstelle (ausländische Spieler ohne deutschen Pass) mit dem US-amerikanischen Stürmer Joshua Mikes.

Der Kontakt zu dem 27-Jährigen wurde durch eine Empfehlung seines Landsmanns Dan Radke hergestellt, der als der andere Kontingentspieler bei den Zweibrückern in seine vierte Saison geht. Mikes hatte im Nachwuchsbereich neun Jahre lang mit Radkes Bruder gemeinsam Eishockey gespielt. Dan Radke hält große Stücke auf den Neuzugang: „Joshua ist ein Stürmer mit schnellen Händen und einem guten Auge, wodurch er immer wieder gefährliche Offensivaktionen initiiert.“ Er kenne Mikes schon seit 20 Jahren, sie hätten allerdings noch nicht zusammen in einer Mannschaft gespielt. „Ich hoffe, dass wir mit ihm und den anderen Spielern, die diesen Sommer verpflichtet wurden, die Meisterschaft nach Zweibrücken holen können“, sagt Radke weiter.

Er ist nicht der einzige alte Bekannte von Mikes in der Regionalliga Südwest. In der Saison 2012/13 spielte er mit Martin Váchal (jetzt Baden-Rhinos Hügelsheim) für die Bay Area Seals in der WHSL. Damals führte er die mannschaftsinterne Scorer-Liste mit 57 Punkten (24 Tore/33 Vorlagen) aus 45 Spielen an.