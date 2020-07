Am Samstag, 1. August, 19 Uhr, ist die Zweibrücker Band Red Couch auf Burg Nanstein bei Landstuhl zu Gast. Eigentlich war Peter Pirmann für den Freitagabend des Highlandfestivals mit seinem Halleluja-Projekt eingeplant, einer Tribute Show für Marius Müller-Westernhagen. Durch die Absage dieser Veranstaltung ist er nun am Samstag mit seinem kleineren Format dem Kunstprojekt Red Couch und seinem Partner Markus Wille zu Gast auf Burg Nanstein. Das Duo interpretiert Songs aus diversen Musikrichtungen mit Gesang und akustischer Gitarre. Ob Songs von Frank Zappa, Westernhagen, Rio Reiser, Queen oder AC/DC, mal rockig oder wieder ganz gefühlvoll. Für kalte Getränke und ein bisschen was zum Essen sorgen die Sickingen Highlander. Der Eintritt ist frei, 150 Zuhörer dürfen kommen. Die Plätze können über die Facebook Seite der Burgspiele Landstuhl reserviert werden.