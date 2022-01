Bei den Corona-Protesten in der Zweibrücker Innenstadt am Donnerstagabend sind auch Zweibrücker Neonazis mitgelaufen. Die Polizei rechnet vier Teilnehmer dem Nationalen Widerstand Zweibrücken zu und hat von vier weiteren Teilnehmern die Personalien festgestellt. „Inwieweit sie rechtsextremen Kreisen angehören, ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilte die Polizei mit. Sie schätzt, dass etwa 25 bis 30 Personen protestierten. Strafrechtlich relevanten Vorfälle seien nicht bekannt geworden. Im Anschluss an die Versammlung habe aber eine Frau bei der saarländischen Polizei Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt gegen einen Polizeibeamten erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigen Feststellungen hatte es Streit gegeben, als zwei Pressefotografen die Demonstranten knipsen wollten. Polizeibeamte seien eingeschritten, hätten aber niemanden körperlich angegangen oder verletzt.