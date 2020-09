Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken hatte am Samstag ein abgespecktes Wettkampfprogramm – weil er tags darauf Konfirmation hatte. In Heidelberg trat der 2006 geborene Raje, im zweiten Jahr in Folge im Nachwuchskader 2 des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), daher nur über 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil an.

Über 100 Meter Brust schob sich Raje beim Wettkampf der Athleten des DSV-Bundeskaders in 1:06,7 Minuten auf den fünften Rang vor und ließ deutlich ältere Schwimmer hinter sich. Und wenige Minuten später bewies Raje über 100 Meter Freistil auch seine Vielseitigkeit, wo er in guten 54,85 Sekunden anschlug – unter den Augen von Bundestrainer Hannes Vitense (der langjährige frühere Trainer des Saar-Landeskaders).

Für ein echtes Ausrufezeichen hatte Michael Raje bereits Mitte September gesorgt. Beim ersten Wettkampf der Zweibrücker Schwimmer seit dem Corona-Lockdown verbesserte er im Freibad in Weinheim den eigenen deutschen Altersklassenrekord über 50 Meter Brust auf 29,75 Sekunden. Dabei war Raje – wie alle übrigen Zweibrücker Schwimmer – von März bis Mai auf Trockeneinheiten angewiesen und konnte bisher nur im Wasser eines Schullehrbecken mit 17 Metern Länge trainieren. Die Wassersportfreunde hoffen jetzt inständig, dass sie bald wieder im Badeparadies ihre Bahnen ziehen können. Denn im Dezember stehen die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund an, auf deren Vorbereitung jetzt der Fokus liegt.