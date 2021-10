Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken hat bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer am Donnerstagabend in Berlin seinen zweiten Titel gewonnen: Wie schon über 50 Meter Brust am Dienstag war in seiner Paradedisziplin auch über 100 Meter im Finale des Jahrgangs 2006 keiner schneller als der 15-jährige Zweibrücker.

Am Ende reckte er kurz vor der Tagesschau-Zeit den Daumen hoch, bevor er die Konkurrenz abklatschte. In mintfarbener Badehose und mit Badekappe in Pink hatte sich Raje schnell mit bis zu einer Länge Vorsprung abgesetzt. Der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums wendete im Finale bei 30,07 Sekunden und schlug nach 1:05,52 Minuten im Ziel an. Raje gewann vor Emilian Hollank (TSV Riedlingen/1:06,20 min) und Kenneth Bock (Potsdamer SC/1:06,31) – genau wie beim Vorlauf um die Mittagszeit. Somit hatte er sein großes Ziel – zwei Titel über die Bruststrecken – souverän umsetzen können.

Am Freitag steigt Michael Raje für 100 Meter Freistil ins Wasser, bevor zum Abschluss der Titelkämpfe am Samstag für ihn noch 50 Meter Schmetterling anstehen.