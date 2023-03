Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Dienstag bis Samstag steigen in Berlin die deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) im Schwimmen. Im Team der SSG Saar Max Ritter starten dabei fünf Sportler der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken. Darunter ist Michael Raje, der im Jahrgang 2006 gleich drei Titel zu verteidigen hat.

Der Schüler der Klasse 10 des Helmholtz-Gymnasiums machte sich am Montag mit seinem Alterskollegen Nico Braun und Wsf-Trainer Thomas Schappe per Zug auf den Weg in die Bundeshauptstadt. Die übrigen