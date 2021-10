Zweibrücken. Am Montag saß er im Zug, am Dienstag startet Nachwuchsschwimmer Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken erstmals bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Vor allem in seiner Paradedisziplin Brust erwartet der 15-Jährige über 50 und 100 Meter große Dinge von sich selbst.

Dass er vor allem auf diesen Strecken den DM-Titel anstrebt, daraus machte Michael Raje, der über die beiden Distanzen auch die diesjährigen Bestenlisten in seinem Jahrgang 2006 deutlich anführt, schon vor einigen Wochen keinen Hehl. Am Dienstag stehen die 50 Meter Brust an, am Mittwoch hat er frei. Donnerstags steigt der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums für die 100 Meter Brust auf den Startblock. Freitags geht er für 100 Meter Freistil ins Wasser, bevor zum Abschluss der DM am Samstag noch die 50 Meter Schmetterling auf dem Programm stehen.

Raje fühlt sich fit und gut vorbereitet. Den letzten Härtetest hatte er gerade über 100 Meter Freistil und 50 Schmetterling bei einem Wettkampf im saarländischen Dudweiler hinter sich gebracht. Davor hatte er sich mit seinem beiden Heimtrainern, Thomas und Melissa Schappe von den Wassersportfreunden Zweibrücken, in der ersten Woche der Herbstferien bei einem Trainingslager auf Mallorca den letzten Schliff für die Jahrgangs-DM jetzt am Prenzlauer Berg in Berlin geholt. „Ich hab’ jetzt schon richtig Lust auf die DM – und auf Titel“, meinte er im Vorfeld verschmitzt.